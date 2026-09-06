Noida News: अल्फा वन आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष बने नरेश चंद्र शर्मा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:06 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:06 PM IST
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फोटो
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर अल्फा-1 सेक्टर में आरडब्ल्यूए चुनाव में नरेश चंद्र शर्मा और उनकी टीम ने जीत दर्ज की। सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मतदान हुआ, इसके बाद मतगणना की गई। अध्यक्ष पद पर नरेश चंद्र शर्मा ने 124 मत हासिल कर सुबोध नागर को 100 मतों से हराया। महासचिव पद पर प्रेम सिंह भाटी और कोषाध्यक्ष पद पर गौरव सिंघल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को मात दी। पुलिस बल की मौजूदगी में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सेक्टरवासियों और समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर अल्फा-1 सेक्टर में आरडब्ल्यूए चुनाव में नरेश चंद्र शर्मा और उनकी टीम ने जीत दर्ज की। सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मतदान हुआ, इसके बाद मतगणना की गई। अध्यक्ष पद पर नरेश चंद्र शर्मा ने 124 मत हासिल कर सुबोध नागर को 100 मतों से हराया। महासचिव पद पर प्रेम सिंह भाटी और कोषाध्यक्ष पद पर गौरव सिंघल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को मात दी। पुलिस बल की मौजूदगी में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सेक्टरवासियों और समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी।