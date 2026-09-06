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Noida News: एओए का रजिस्ट्रेशन, अब बिल्डर से हैंडओवर की तैयारी

Sun, 06 Sep 2026 06:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:53 PM IST
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Registration of AOA, now preparation for handover from builder
संवाद न्यूज एजेंसी
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नोएडा। सेक्टर-78 स्थित लग्जरी रेजिडेंशियल सोसाइटी महागुन मेजरिया के निवासियों ने अपनी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स की ओर से पांच सितंबर 2026 को एओए का प्रमाणपत्र जारी किया गया। एओए के रजिस्ट्रेशन को निवासी अपनी प्रॉपर्टी के प्रबंधन का अधिकार हासिल करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।


कोर टीम के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक आपत्तियों और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन निवासियों ने प्रक्रिया जारी रखी। रजिस्ट्रेशन के बाद एओए ने सोसाइटी के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर को औपचारिक सूचना देकर फैसिलिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, कॉमन एरिया और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हस्तांतरण की मांग की जाएगी। जमा मेंटेनेंस फंड और ऑडिटेड वित्तीय खातों के ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू होगी। एओए के पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चुनाव 18 जुलाई 2026 को हुई जनरल बॉडी मीटिंग में हुआ था। इसमें यज्ञ दीक्षित अध्यक्ष, कैप्टन जयंत झांब सचिव, राहुल मुंद्रा उपाध्यक्ष और अभिनव जैन कोषाध्यक्ष चुने गए। वहीं सुरोजित कुमार दत्ता, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन एचके, राजमाकांत पाठक, अर्चना सिंह और अजय सेठ को एग्जीक्यूटिव सदस्य चुना गया है।मैंने इसे अखबारी भाषा में रखते हुए वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना और पदनामों की प्रस्तुति ठीक की है।
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