Noida News: बुखार ओपीडी में छह दिन में 400 से ज्यादा मरीज पहुंचे
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:51 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:51 PM IST
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नोएडा (संवाद)। जिला अस्पताल में बुखार के मरीजों के लिए शुरू की गई ओपीडी में रोजाना औसतन 72 लोग पहुंच रहे हैं। छह दिनों में 400 से ज्यादा मरीजों ने उपचार कराया है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों की जांच और उपचार स्वाइन फ्लू की आशंका को ध्यान में रखकर कर रहा है। इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉ. असद ने बताया कि बुखार ओपीडी में सोमवार को सबसे अधिक 100 से ज्यादा मरीज पहुंचे थे। इनमें बुखार के साथ खांसी, जुकाम और अन्य मौसमी संक्रमण के लक्षण वाले मरीज शामिल हैं। स्वाइन फ्लू की जांच किट मिलने के बाद दो संदिग्ध मरीजों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। दोनों नमूनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि अब तक स्वाइन फ्लू के 260 मामले सामने आ चुके हैं।
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