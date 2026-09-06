Noida News: टेबल टेनिस और कबड्डी के जिला स्तरीय ट्रायल सोमवार को

संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के अवसर पर सोमवार को जिले में विभिन्न खेल स्पर्धाओं के जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग के टेबल टेनिस के जिला स्तरीय ट्रायल होंगे। वहीं, सूरजपुर स्थित मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर महिला कबड्डी के जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किए जाएंगे।जिला स्तरीय ट्रायल के आधार पर मंडलीय स्तर पर खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। टेबल टेनिस और कबड्डी के चयनित खिलाड़ी 8 सितंबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले मंडलीय ट्रायल में हिस्सा लेंगे। जिसके आधार पर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि जिला स्तरीय ट्रायल के लिए खिलाड़ियों से अधिक से अधिक हिस्सा लेने की अपील है।