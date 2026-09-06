Noida News: जैन मंदिर से निकलेगी रथ यात्रा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:00 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:00 PM IST
विज्ञापन
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-27 स्थित जैन मंदिर में 48 दिनों से चल रहे भगवान महावीर विधान का शनिवार को समापन होगा। इस अवसर पर जैन समाज की ओर से शहर में रथयात्रा निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। रथयात्रा सेक्टर-27 स्थित जैन मंदिर परिसर से शुरू होकर आसपास के क्षेत्रों से गुजरते हुए सेक्टर-26 स्थित कैलाश अस्पताल पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा वापस मंदिर परिसर में आएगी। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य कार्यक्रमों के साथ भगवान महावीर विधान का विधिवत समापन किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में दो दिन तक विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
विज्ञापन