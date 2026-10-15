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वीडियो: नोएडा में मिस इंटरनेशनल दीवा इंडिया 2026 के ऑडिशन
सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट में मिस इंटरनेशनल दीवा इंडिया 2026 के ऑडिशन का आयोजन किया गया। ऑडिशन में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ऑडिशन के दौरान प्रतिभागियों ने रैंप वॉक, टैलेंट शो और पर्सनल इंटरव्यू के जरिए अपना हुनर दिखाया। कॉन्फिडेंस, ब्यूटी और टैलेंट के दम पर युवतियों ने जजों को प्रभावित किया। संस्थान की प्राचार्या डॉ. नीतू मल्होत्रा ने बताया कि इस मंच का उद्देश्य युवतियों को आत्मविश्वास और सशक्तिकरण के साथ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है।
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