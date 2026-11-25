{"_id":"6b070685081487ddf702093d","slug":"video-aparajita-program-organized-by-amar-ujala-foundation-at-pm-shri-composite-vidyalaya-dadri-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय दादरी में अपराजिता कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शरीर के विकास और मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन जरूरी है। सोयाबीन, दाल, राजमा, चना, छोले और पनीर इसके अच्छे स्रोत हैं। पिज्जा, बर्गर, ब्रेड और अन्य मैदे वाले अधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। माहवारी के दौरान न नहाने की धारणा को छोड़ना होगा। यह बातें अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय दादरी में आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में सीएचसी दादरी की डॉ गुरप्रीत कौर ने कहीं। उन्होंने छात्राओं को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों और इस दौरान बरते जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। इसके साथ ही छात्राओं की जांच कर उन्हें दवाई व सलाह भी दी। उन्होंने मासिक धर्म के दौरान सफाई आदि का विशेष ध्यान रखे जाने को कहा। उन्होंने छात्राओं को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज (पीसीओडी ) के बारे में विस्तार से बताया। पीसीओडी महिलाओं में एण्ड्रोजन की अधिकता से होने वाला विकार हैं। पीसीओडी के लक्षणों में अनियमित माहवारी, दर्दभरा व लंबा मासिक धर्म, चेहरे पर अनचाहे बाल, मुंहासे और संतान प्राप्ति में कठिनाई होना है। छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य हेमलता शर्मा, शाहिना परवीन व कमल कुमार आदि मौजूद रहें।

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