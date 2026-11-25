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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो का वायु प्रदूषण येलो से ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। बुधवार को ग्रेनो का एक्यूआई 233 पहुंच गया। जो मंगलवार को येलो जोन में 195 रहा था। ग्रेनो का सबसे अधिक प्रदूषित एरिया जीबीयू रहा है। जबकि दो निगरानी केंद्र के बंद होने पर वहां का आंकड़ा जारी नहीं किया गया। वहीं एनसीआर में ग्रेनो दिल्ली और नोएडा से भी ज्यादा प्रदूषित रहा है। ब्यूरो

- बुधवार को ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 233 रहा