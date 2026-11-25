Noida News: नोएडा में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, ऑरेंज जोन में पहुंचा एक्यूआई
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:48 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:48 PM IST
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नोएडा। एक दिन पहले प्रदूषण से मिली हल्की राहत के बाद बुधवार को फिर नोएडा की हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के मुताबिक, शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 211 दर्ज किया गया है, जो ऑरेंज जोन (खराब श्रेणी) में आता है। एक दिन पहले नोएडा का एक्यूआई येलो जोन में 193 दर्ज किया गया था। बुधवार को तीन सेक्टरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, सेक्टर 62 का एक्यूआई लगातार बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
सक्रिय हुआ सेक्टर 143 का एयर मॉनिटरिंग स्टेशन
प्रदूषण नियंत्रण की जांच करने के लिए शहर में 4 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बने हुए थे, लेकिन इस साल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की ओर से स्टेशन की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई। बुधवार को सेक्टर 143 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन भी शुरू हो गया। पहले दिन यहां एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
प्रदूषण मीटर
सेक्टर 1 -106
सेक्टर 110 - 157
सेक्टर 116 - 233
सेक्टर 125 - 194
सेक्टर 143 - 285
सेक्टर 150 - 154
सेक्टर 39 - 218
सेक्टर 62 - 314
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सक्रिय हुआ सेक्टर 143 का एयर मॉनिटरिंग स्टेशन
प्रदूषण नियंत्रण की जांच करने के लिए शहर में 4 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बने हुए थे, लेकिन इस साल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की ओर से स्टेशन की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई। बुधवार को सेक्टर 143 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन भी शुरू हो गया। पहले दिन यहां एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।
विज्ञापन
प्रदूषण मीटर
सेक्टर 1 -106
सेक्टर 110 - 157
सेक्टर 116 - 233
सेक्टर 125 - 194
सेक्टर 143 - 285
सेक्टर 150 - 154
सेक्टर 39 - 218
सेक्टर 62 - 314