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ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर के पांच टेलीफोन नंबर जारी किए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर (वोटर हेल्प लाइन सेंटर-1950 टोल फ्री) है। इसके टेलीफोन नंबर 0120-2978701, 0120-2978702, 0120-2978703, 0120-2978705, 0120-2978706 जारी किए गए हैं। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में किसी मतदाता को नाम जुड़वाने, कटवाने और त्रुटियों को ठीक कराने में दिक्कत आ रही है तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो