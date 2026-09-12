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अमर उजाला शिक्षक सम्मान: 95 हजार छात्रों की पसंद बने 210 शिक्षक, एमिटी विश्वविद्यालय में आयोजन

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 12 Sep 2026 10:28 AM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 10:28 AM IST







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गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के 210 प्रिय शिक्षकों को शनिवार को अमर उजाला शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। सेक्टर-125 स्थित एमिटी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होने वाले समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। ... और पढ़ें

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