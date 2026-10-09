गुरुग्राम: कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों पर पुलिस तैनाती से गरमाया मामला

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गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोकने और पदाधिकारियों के घरों पर पुलिस तैनात करने का मामला गरमा गया है। गुरुग्राम ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्धन यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की। वर्धन यादव के अनुसार, उनके आवास पर शुक्रवार सुबह से थाना प्रभारी (एसएचओ) समेत करीब 10 से 12 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उन्होंने डॉ. हरिंद्र सरावत, मनदीप राठी, शिव बोकन, सचिन बैसोया और नितिन यादव समेत अन्य पदाधिकारियों के घरों पर भी पुलिस की निगरानी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से कार्यकर्ताओं में रोष है। जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।

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