गुरुग्राम में वार्ड-21 में विशेष स्वच्छता अभियान, मेयर ने किया नेतृत्व

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गुरुग्राम में नगर निगम ने शुक्रवार को वार्ड नंबर-21 में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इसका नेतृत्व मेयर राजरानी मल्होत्रा ने किया। अभियान में निगम पार्षद सोनिया यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्षेत्र की सफाई व्यवस्था सुधारना और नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

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