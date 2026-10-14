{"_id":"6acfb4f8060122567d0bc9d7","slug":"video-south-korean-companies-will-be-wooed-to-invest-in-district-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"दक्षिण कोरिया की कंपनियों को जिले में निवेश के लिए किया जाएगा आकर्षित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जापान और सिंगापुर के बाद अब हरियाणा सरकार का फोकस दक्षिण कोरिया की कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने पर है। इसके तहत उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह 19 से 22 अक्तूबर तक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दौरे पर जाएंगे। जिले में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के निवेश की संभावनाओं को लेकर भी योजना तैयार की गई है। जिले में करीब 3000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में मंगलवार को उद्योग मंत्री ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक की।

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