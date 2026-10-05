खेल महाकुंभ के लिए 14-15 अक्तूबर को होंगे चयन ट्रायल

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खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर जिला खेल विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को खेल विभाग की बैठक हुई, जिसमें प्रतियोगिता के आयोजन, खिलाड़ियों के चयन और ट्रायल की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की। जिले में खेल महाकुंभ के लिए 14 और 15 अक्तूबर को विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इस बार खेल महाकुंभ में कुल 30 खेलों को शामिल किया गया है।

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