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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Selection trials for Khel Mahakumbh will be held on October 14–15

खेल महाकुंभ के लिए 14-15 अक्तूबर को होंगे चयन ट्रायल

Mon, 05 Oct 2026 10:48 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:48 PM IST
Selection trials for Khel Mahakumbh will be held on October 14–15
खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर जिला खेल विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को खेल विभाग की बैठक हुई, जिसमें प्रतियोगिता के आयोजन, खिलाड़ियों के चयन और ट्रायल की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की। जिले में खेल महाकुंभ के लिए 14 और 15 अक्तूबर को विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इस बार खेल महाकुंभ में कुल 30 खेलों को शामिल किया गया है।
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