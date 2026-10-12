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गुरुग्राम: खेल महाकुंभ के ट्रायल में निजी कोच की नहीं चलेगी, 15 तक देनी होगी चयन सूची
गुरुग्राम में खेल महाकुंभ 2026-27 के तहत खिलाड़ियों के चयन के लिए होने वाले जिला स्तरीय ट्रायल को लेकर खेल विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, निजी प्रशिक्षकों या खेल नर्सरियों के प्रशिक्षकों द्वारा लिया गया ट्रायल मान्य नहीं होगा। खिलाड़ियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत विभागीय प्रशिक्षकों की निगरानी में किया जाएगा। ट्रायल की प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक पूरी करनी होगी। इसके बाद चयनित खिलाड़ियों की सूची उनकी फोटो सहित खेल निदेशालय को भेजनी अनिवार्य होगी।
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