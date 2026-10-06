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गुरुग्राम: रोडवेज बसों की कमी के कारण कई रूटों पर यात्रियों को हुई परेशानी
गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा- सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में लोगों लाने-ले जाने के लिए रोडवेज बसें लगाई गई हैं। ऐसे में मंगलवार को दोपहर से ही कई रूटों पर रोडवेज बसों को नहीं भेजा जा सका। रूटों पर रोडवेज बसें नहीं चलने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर जाने में परेशानी हुई। कार्यक्रम के लिए हरियाणा परिवहन विभाग से 200 से अधिक रोडवेज बसें मांगी गई हैं। इनमें करीब 80 रोडवेज बसें गुरुग्राम डिपो से शामिल हैं। बुधवार को भी रोडवेज बसें नहीं मिलने के कारण यात्रियों काे परेशानी होगी।
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