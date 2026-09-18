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गुरुग्राम: नगर निगम ने सेक्टर 14 में सड़क निर्माण शुरू किया, हर वार्ड में मरम्मत के निर्देश

Fri, 18 Sep 2026 06:37 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:37 PM IST
Municipal Corporation has started road construction in Sector 14 Gurugram
गुरुग्राम नगर निगम ने सेक्टर 14 में सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जलभराव से नष्ट हुई सड़कों को सुशांत लोक में भी ठीक किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी वार्डों में सड़कों की मरम्मत के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर की सड़कों की खराब हालत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विशेष रूप से एम जी रोड पर सबसे अधिक गड्ढे पाए गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। निगम का लक्ष्य है कि जल्द-से-जल्द सभी प्रमुख सड़कों को दुरुस्त किया जाए। यह कार्य मानसून के बाद सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पहल से नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।
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