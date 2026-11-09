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दिवाली के बाद गुरुग्राम शहर की सफाई में जुटा नगर निगम
दिवाली के बाद शहर में बढ़े कूड़े के दबाव को कम करने के लिए नगर निगम ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली-मोहल्लों तक सफाई कराई जा रही है। दिवाली के दौरान घरों में हुई साफ-सफाई और त्योहार पर इस्तेमाल हुई सजावटी सामग्री के कारण सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक कूड़ा निकल रहा है। इसके चलते शहर के कई खत्तों पर कचरे के ढेर लग गए हैं। नगर निगम की टीमें इन ढेरों को उठाने और आसपास के क्षेत्रों की सफाई में जुटी हैं।
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