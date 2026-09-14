{"_id":"6aa7f408bac65c39320ce53f","slug":"video-mous-worth-66000-rs-crore-signed-at-haryana-uk-trade-bridge-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मुख्यमंत्री सैनी ने हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 की घोषणा की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा यूके CETA ट्रेड ब्रिज कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने अगले वर्ष 5 से 7 अप्रैल 2027 तक हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के आयोजन की घोषणा की। मुंबई में हुए हैपनिंग हरियाणा 2.0 आउटरीच अभियान में 17 कंपनियों के साथ 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापन हुए। राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 5 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित करना है। इससे 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 10 क्षेत्र विशिष्ट नीतियां लागू की गई हैं। इन नीतियों के शुभारंभ पर 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के 110 समझौता ज्ञापन हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इंडिया यूके CETA समझौते से राज्य के प्रमुख क्षेत्रों को यूके के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। उन्होंने ब्रिटिश प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2026 में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

... और पढ़ें