{"_id":"6aad377ec04d7e123906060a","slug":"video-long-queues-for-permits-at-traffic-police-office-in-gurugram-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में अनुमति के लिए लगी लंबी कतारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में वाहनों की अनुमति लेने वालों की लंबी कतारें देखी गईं। यह भीड़ हर शुक्रवार को विशेष रूप से बढ़ जाती है। लोगों की मांग है कि खिड़की पर लाइन को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था ठीक की जाए। हर शुक्रवार को अलग-अलग मार्गों पर चलने वाले वाहनों को स्वीकृति दी जाती है। दिन के समय यातायात पर प्रतिबंध होता है। ऐसे में अनुमति प्राप्त वाहनों को आवाजाही की छूट मिलती है। लोग इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि, ऑनलाइन चालान भुगतान की तुलना में खिड़की पर अधिक भीड़ रहती है। नागरिकों ने ट्रैफिक पुलिस से खिड़की पर काम जल्दी निपटाने का अनुरोध किया है।

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