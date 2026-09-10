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खेल महाकुंभ की तारीख फिर टली, खिलाड़ियों का इंतजार बढ़ा

Thu, 10 Sep 2026 09:32 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Thu, 10 Sep 2026 09:32 PM IST
Khel Mahakumbh dates postponed again
मैदान पर उतरने की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को खेल महाकुंभ के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तीन सितंबर से 10 सितंबर तक प्रस्तावित खेल महाकुंभ की तारीख भी निकल गई, लेकिन प्रतियोगिता शुरू नहीं हो सकी। खेल विभाग की ओर से अब तक अगली तारीख भी जारी नहीं की गई है। ऐसे में खिलाड़ियों को यह तक पता नहीं है कि उन्हें प्रतियोगिता के लिए कब मैदान में उतरना होगा। बार-बार तारीख आगे बढ़ने से खेल आयोजन को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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