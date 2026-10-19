वीडियो: गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे पर गलत दिशा में वाहन चलने से हादसों की बढ़ी आशंका, देखें रिपोर्ट

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गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे (एनएच-352डब्ल्यू) पर गलत दिशा में वाहन चलाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। चंद मिनटों के समय और कुछ मीटर का शॉर्टकट लेने के चक्कर में हाईवे पर वाहन चालक न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि हाईवे पर तेजी से आ रहे अन्य वाहन चालकों के लिए भी काल बन रहे हैं। वहीं, नवनिर्मित हाईवे पर कई स्थानों पर अभी डिवाडर पूरी तरह नहीं बने हैं, ऐसे में वाहन चालक एक रोड से दूसरे रोड पर आने के लिए डिवाइडर पर वाहन चढ़ा रहे हैं। इससे एनएच-352डब्ल्यू पर सड़क हादसों की आशंका बढ़ गई है।

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