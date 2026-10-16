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Gurugram News: निवेश के नाम पर 1.43 करोड़ रुपये की ठगी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 05:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:46 PM IST
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One accused arrested in a case involving a fraud of Rs 1.43 crore in the name of investment
-आरोपी ने साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराया था
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। निवेश के नाम पर 1.43 करोड़ रुपये की ठगी मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी हरजीत सिंह उत्तराखंड का रहने वाला है। साइबर अपराध शाखा सेक्टर-56 की टीम ने बृहस्पतिवार को आरोपी को काबू किया।


मामले में ठगी को लेकर पुलिस को ये शिकायत 4 दिसंबर 2025 को मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उनसे संपर्क किया गया। आरोपियों के बताए गए बैंक खातों में निवेश के तौर पर 1 करोड़ 43 लाख 71 हजार रुपये उन्होंने ट्रांसफर किए। बाद में रिफंड मांगा तो आरोपी बहाने से और रुपये ट्रांसफर करने को कहने लगे। तब ठगी का अहसास हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा।
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आरोपी हरजीत से पूछताछ में पता चला कि मामले में ठगी गई राशि में से 12.80 लाख रुपए जिस बैंक खाता में आए थे वह बैंक खाता आरोपी हरजीत ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर खुलवाया था। ये बैंक खाता इसने साइबर ठगों को उपलब्ध करवाया था। इसके बदले हरजीत को दो लाख रुपए मिले थे। एसीपी साइबर क्राइम गौरव फौगाट ने बताया कि आरोपी को तीन दिन के रिमांड पर लेकर टीम पूछताछ कर रही है।
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