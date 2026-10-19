{"_id":"6ad5f0524b6898e492017e16","slug":"video-gurugram-district-fire-department-on-alert-for-diwali-dhanteras-and-other-festivals-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: दिवाली व धनतेरस सहित अन्य त्योहारों को लेकर जिला फायर विभाग मुस्तैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला फायर विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। दशहरा, दिवाली, धनतेरस व भैयादूज जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान किसी भी संभावित आगजनी की घटना से निपटने के लिए विभाग ने खाका तैयार किया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जिले के सभी फायर स्टेशनों के कर्मचारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। फायर कर्मचारियों को छुट्टी न लेने के कहा गया है।

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