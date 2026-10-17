'बीवी को साथ ले जा रहा हूं': इंजीनियर ने मरने से पहले कंपनी को भेजा ये मेल; गुरुग्राम में दंपती के मिले शव

केरल के रहने वाले थे दंपती, डिप्रेशन में था पति

सेक्टर-68 की एम3एम मरीना सोसाइटी के टॉवर नंबर 7 में फ्लैट नंबर 103 राघव का है। इनके यहां अगस्त महीने से केरल का मूल निवासी 30 साल का मोहम्मद असलम अपनी पत्नी फरहाना के साथ किराये पर रहने लगा था। असलम सेक्टर-55 स्थित निजी कंपनी में बतौर इंजीनियर नौकरी करता था। इससे पहले वो बंगलूरू में नौकरी कर वहां रहता था। मंगलवार को असलम ऑफिस गया था जबकि पत्नी घर पर थी। बुधवार सुबह असलम ने कंपनी को ईमेल पर सूचना दी कि मैं ऑफिस नहीं आ पाउंगा। दिन में 3 बार ईमेल असलम व कंपनी के बीच हुई। बाद में कॉल पर भी बात हुई।