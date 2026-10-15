नन्ही उम्र का बड़ा हौसला: करंट से चिपके दोस्त को मौत के मुंह से खींच लाया मासूम कियान, न डरा और न ही पीछे हटा

एक पल की भी देरी शायद किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी, लेकिन नन्हे फरिश्ते ने दोस्ती और इंसानियत की मिसाल पेश की। आरडब्ल्यूए ने कियान के अदम्य साहस और मानवीय संवेदना की सराहना की। साथ ही अभिभावकों से अपील भी की कि वे बच्चों को ऐसे संकट के समय सतर्क रहने, घबराने के बजाय बड़ों को तुरंत बुलाने और बिजली के झटके की स्थिति में सीधे छूने से बचने के बुनियादी नियम जरूर सिखाएं, ताकि हिम्मत के साथ-साथ हर बच्चा सुरक्षित भी रह सके।