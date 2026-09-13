{"_id":"6aa6de50658c85da4803a8d4","slug":"video-gurugram-team-wins-silver-in-table-tennis-avyanna-selected-for-national-competition-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"टेबल टेनिस में गुरुग्राम की टीम ने जीता रजत, अव्यन्ना का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टेबल टेनिस में गुरुग्राम की टीम ने जीता रजत, अव्यन्ना का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन

विकास कुमार

Updated Sun, 13 Sep 2026 11:03 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 11:03 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में आयोजित एसजीएफआई हरियाणा राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2026 में जिले की अंडर-14 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। टीम ने प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। जिले की टीम में आन्या गर्ग और अव्यन्ना फाल्सवाल ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन