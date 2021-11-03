Gurugram News: एमएससी में खाली सीटों पर ओपन काउंसलिंग आज

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गुरुग्राम। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एमएससी फोरेंसिक साइंस सत्र 2026-27 में दाखिले के लिए दूसरी ओपन काउंसलिंग 14 सितंबर को होगी। काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे अकादमिक ब्लॉक-1 में पहुंचना होगा। सीयूईटी में न्यूनतम 50 प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन योग्यता और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा।

संवाद न्यूज एजेंसी