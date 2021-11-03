Gurugram News: दीक्षा पर 845 से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 AM IST
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गुरुग्राम। विद्यार्थियों की पढ़ाई को आसान और रुचिकर बनाने के लिए डीआईकेएसएचए पोर्टल पर 845 से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें विज्ञान, गणित समेत विभिन्न विषयों की सामग्री और आभासी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। विद्यार्थी मोबाइल के माध्यम से घर पर भी इनका उपयोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में दिए क्यूआर कोड को स्कैन कर विद्यार्थी संबंधित सामग्री तक पहुंच सकेंगे।
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