Gurugram News: एमबी क्रिक अकादमी 3 विकेट से जीती
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:47 AM IST
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गुरुग्राम। स्विस कॉटेज स्कूल के मैदान पर रविवार को आरजी क्रिकेट अकादमी और एमबी क्रिक अकादमी के बीच टी20 मैच खेला गया। जिसमें एमबी क्रिक ने आरजी अकादमी को 3 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर एमबी क्रिक ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरजी ने 163 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमबी क्रिक ने 19 ओवर में 165 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। एमबी क्रिक की ओर से अर्नव को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अजय को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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