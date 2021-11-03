Gurugram News: सनशाइन अकादमी ने रकडे को हराया
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:50 AM IST
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गुरुग्राम। सनशाइन क्रिकेट मैदान पर रविवार को खेले गए मैच में सनशाइन अकादमी ने रकडे अकादमी की टीम को 2 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रकडे ने 9 विकेट खोकर 234 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सन शाइन अकादमी की टीम ने 8 विकेट खोकर 236 रन बना लिए। सन शाइन अकादमी की ओर से अर्श को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और हिमांशु को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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