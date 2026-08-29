{"_id":"6a928711ce79fd274d05d4da","slug":"video-gurugram-long-traffic-jam-on-dhankot-bypass-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: धनकोट बाइपास पर लग रहा लंबा जाम, झज्जर-रोहतक आने-जाने वाले रोज होते हैं परेशान; देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांव धनकोट के बाईपास और आंतरिक सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ने से लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इससे गुरुग्राम से झज्जर, हिसार और राजस्थान की ओर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, धनकोट से स्टेट हाईवे की ओर जाने वाले मार्ग पर इन दिनों वाहनों की संख्या बढ़ गई है। गुरुग्राम से झज्जर, हिसार और राजस्थान जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग होने के कारण त्योहारों के दौरान यहां यातायात का दबाव और बढ़ जाता है। इंटरनल रोड पर भी वाहनों की अधिक आवाजाही होने से स्थिति बिगड़ रही है।

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