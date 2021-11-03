अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी : डीसी

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गुरुग्राम। जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिला प्रशासन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कर रहा है। यह जानकारी उपायुक्त उत्तम सिंह ने दी। उत्तम सिंह ने कहा, यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। सार्वजनिक भूमि, सड़कों, रास्तों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। भवन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन शहर में सुनियोजित विकास और सुचारु यातायात व्यवस्था चाहता है। सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखना भी इसका लक्ष्य है। बिना अनुमति या स्वीकृत योजना के विपरीत किए गए निर्माणों पर भी कार्रवाई हो रही है। यह कार्रवाई विभागीय नियमों के तहत की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान मिले और शहर की सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग न हो। ब्यूरो