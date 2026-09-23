गुरुग्राम की काम्या ने 14 घंटे 19 मिनट में पार किया इंग्लिश चैनल

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गुरुग्राम जिले की युवा ओपन वाटर तैराक काम्या भारद्वाज ने इंग्लिश चैनल पार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 22 सितंबर को काम्या ने इंग्लैंड के डोवर स्थित शेक्सपियर बीच से तैराकी शुरू की और 14 घंटे 19 मिनट में फ्रांस के कैप ग्रि-नेज पहुंचकर इंग्लिश चैनल पार किया। इस उपलब्धि के साथ वह इंग्लिश चैनल पार करने वाली हरियाणा की पहली महिला तैराक बन गई हैं।

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