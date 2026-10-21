{"_id":"6ad8bcfca29031cafa0263a0","slug":"video-gurugram-concerns-raised-regarding-building-under-construction-in-c-block-sushant-lok-1-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सुशांतलोक-1 के सी-ब्लॉक में निर्माणाधीन इमारत को लेकर संशय, विभाग जांच के बाद लेंगे अंतिम फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुशांतलोक-1 के ब्लॉक-सी में 19 अक्तूबर को खाली प्लॉट में नींव के लिए खोदी गई मिट्टी के कारण निर्माणाधीन इमारत की दीवार में दरार आने व झुकाव होेने के बाद संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी तक इमारत के साथ नई दिवार बनाने या इमारत को तोड़ने का अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। डीटीपीई विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग जांच के बाद ही अंतिम फैसला लेंगे।

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