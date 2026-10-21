गुरुग्राम: प्लाट में मिट्टी खोदने की वजह से इमारत झुकी, तीन मकानों को खाली करवाया

सुशांतलोक-1 के सी ब्लॉक में निर्माणधीन इमारत के साथ लगते प्लाट में मिट्टी खोदने की वजह से इमारत झुकी है। निर्माणधीन इमारत के एक तरफ झुकने के बाद एतिहात के तौर पर तीन मकानों को खाली करवाया गया है। ऐसे में उक्त तीनों मकानों में रहने वाले लोग अपने दोस्त व रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। लेकिन उनके सामने किराये पर रहने का संकट उत्पन्न हो गया है।

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