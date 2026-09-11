{"_id":"6aa421bd0a532b70d90f51d2","slug":"video-gurugram-becomes-state-champion-after-defeating-rohtak-in-super-over-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुपर ओवर में रोहतक को हराकर गुरुग्राम बना राज्य चैंपियन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम जिले की टीम ने 59वीं राज्य स्तरीय स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में रोहतक को सुपर ओवर में हराकर राज्य चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। गुरुग्राम में खेले गए 15 ओवर के फाइनल में निर्धारित ओवरों के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। इसके बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर से हुआ।

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