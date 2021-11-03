Gurugram News: 34 केंद्रों पर होंगी यूपीएससी की सीडीएस व एनडीए परीक्षाएं

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नंबर गेम -11896 अभ्यर्थी होंगे शामिलअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 13 सितंबर को आयोजित होने वाली सीडीएस और एनडीए की परीक्षाएं को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए शुक्रवार को लघु सचिवालय में सीईओ जिला परिषद सुमित कुमार की अध्यक्षता में सेंटर सुपरवाइजर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक हुई। इसमें परीक्षा से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।सीईओ सुमित कुमार ने कहा कि परीक्षा का आयोजन संवेदनशील कार्य है, इसलिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी की ओर से निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी अधिकारी को किसी प्रक्रिया को लेकर कोई शंका है तो उसे परीक्षा से पहले ही दूर कर लिया जाए।उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को जिले में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 11,896 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सीडीएस परीक्षा तीन चरणों और एनडीए परीक्षा दो चरणों में होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। बैठक में यूपीएससी की ओर से सेक्शन ऑफिसर प्रांजल वर्मा, सहायक सेक्शन ऑफिसर चिरंजीवी दीपक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी कैप्टन इंदु बोकन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।