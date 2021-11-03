Gurugram News: डेंगू की रोकथाम के लिए 61 घरों को नोटिस

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले में अब तक 12,05,721 घरों में रैपिड फीवर मास सर्वे किया जा चुका है। शुक्रवार को टीमों ने 10,075 घरों का दौरा किया। इस दौरान 152 लोगों के सैंपल लेकर डेंगू की जांच की गई, लेकिन किसी भी मरीज में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। जिले में अब तक डेंगू के कुल 60 मरीज मिल चुके हैं। वहीं, मलेरिया के पांच मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। संवाद

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा मिलने पर घरों को नोटिस देने का अभियान जारी है। शुक्रवार को टीमों ने 61 घरों में एंटी लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए। इसके साथ ही जिले में अब तक 2421 घरों को नोटिस दिए जा चुके हैं।