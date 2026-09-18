गुरुग्राम: मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ विकसित होगी ग्रीन बेल्ट

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गुरुग्राम में मेट्रो कॉरिडोर में आ रहे सुभाष चौक से बख्तावर चौक तक सड़क के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की ओर से टेंडर जारी किया गया है। इस कार्य पर करीब 2.83 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर नौ तक चल रह है। इसमें मिलेनियम सिटी सेंटर से सुभाष चौक तक नेताजी सुभाष रोड पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसी रोड पर बख्तावर चौक से सुभाष चौक पर ग्रीन बेल्ट को जीएमडीए बेहतर करने जा रहा है।

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