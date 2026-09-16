{"_id":"6aaab463a96615cbb70af648","slug":"video-ganpati-pandals-in-gurugram-become-a-confluence-of-art-and-culture-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: कला और संस्कृति का संगम बने गणपति पंडाल, महिलाओं को समर्पित रहा मंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के गणपति पंडालों में एक ओर गणपति वंदना, पूजन और भजन कीर्तन से माहौल अध्यात्ममय बना हुआ है देश की समृद्ध कला संस्कृति का रंग भी बिखर रहा है। मराठी महिलाओं की रंगोली, व्यंजन, नृत्य कला पूजा पंडालों में संस्कृति के रंग विखेर रही हैं। मंगलवार की शाम पंडालों के कार्यक्रम महिलाओं ने नाम रहे। सेक्टर 14 स्थित सामुदायिक भवन में सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति की ओर से महिलाओं के मनोरंजक खेल खेल पैठणी का हुआ वहीं सेक्टर 9 ए गौरी शंकर मंदिर में लोकमान्य पूजा कमेटी में कला संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रवाल धर्मशाला स्थित तेलुगू वेलफेयर एसोसिएशन के पूजा पंडाल में भरत नाटयम शैली में नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। नृत्य नाटिका में स्थानीय कलाकारों ने विष्णु के दशावतार की प्रस्तुत की। सेक्टर नौ ए गौरी शंकर मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं ने मराठी लोक नृत्य और बच्चों ने समूह नृत्य प्रस्तुत किया। अनु, रानी, सरोज, रोहिणी और रजनी आदि ने पंडाल को खूबसूरत रंगोली से सजाया। इस पंडाल हर रोज महिलाएं अलग-अलग तरह की रंगोली बना रही हैं।

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