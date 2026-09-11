{"_id":"6aa3fe8e46d4d85ab90d7d6b","slug":"video-face-of-dhanwapur-road-in-gurugram-set-to-change-access-to-dwarka-expressway-to-become-easier-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में धनवापुर रोड की बदलेगी तस्वीर, द्वारका एक्सप्रेसवे की राह होगी आसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में धनवापुर रोड की बदलेगी तस्वीर, द्वारका एक्सप्रेसवे की राह होगी आसान

Digvijay Singh

Updated Fri, 11 Sep 2026 06:43 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 06:43 PM IST







Link Copied



गुरुग्राम में पुराने शहर को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली धनवापुर रोड की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इस सड़क की विशेष मरम्मत कराने के साथ फुटपाथ, ड्रेनेज और ग्रीन बेल्ट को भी बेहतर करेगा। इस कार्य पर करीब 6.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ... और पढ़ें

विज्ञापन