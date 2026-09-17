{"_id":"6aabf842ae3ff259150ff7ef","slug":"video-entry-point-located-opposite-devi-lal-stadium-will-be-shifted-200-meters-further-ahead-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: देवीलाल स्टेडियम के सामने बने एंट्री पॉइंट को बनाया जाएगा 200 मीटर आगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में राजीव चौक पर रोजाना लगने वाले जाम से जल्द ही थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद लगी है। सोहना एलिवेटेड रोड के एंट्री व एग्जिट पॉइंट में सुधार करने की योजना बनाई है, ताकि वाहनों के लिए अलग-अलग रास्ता मिले सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम के सामने बने एंट्री पॉइंट को आगे शिफ्ट करने की योजना बना रहा है, ताकि इस पॉइंट पर यातायात का दबाव कम हो सके।

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