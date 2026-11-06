Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Administration cracks down on illegal firecrackers raids conducted from Badshahpur to Sohna and Manesar several quintals of firecrackers seized in Gurugram

गुरुग्राम में अवैध पटाखों पर प्रशासन का शिकंजा, बादशाहपुर से सोहना और मानेसर तक छापेमारी

Fri, 06 Nov 2026 06:51 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:51 PM IST
Administration cracks down on illegal firecrackers raids conducted from Badshahpur to Sohna and Manesar several quintals of firecrackers seized in Gurugram
गुरुग्राम के शहर और जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। बीते दो दिनों में जिलेभर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 41 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और कई क्विंटल पटाखे जब्त किए गए हैं। प्रशासन की टीमें बादशाहपुर, पटौदी रोड, मानेसर, फर्रुखनगर और सोहना समेत विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। निर्धारित बिक्री स्थलों से बाहर पटाखे बेचने और ग्रीन पटाखों की श्रेणी से बाहर के पटाखों का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

हरियाणा के चौकीदारों की दिवाली, मानदेय के साथ भत्ते भी बढ़े

Diwali for Haryana’s village watchmen: Honorarium and allowances both increased
Chandigarh-Haryana
06 Nov 2026

बीएसएफ कैंपस खासा में दिवाली मेले का आयोजन

Diwali fair organized at BSF campus, Khasa
Amritsar
06 Nov 2026

VIDEO: मुढ़िया मंदिर में अनोखा दीपोत्सव...अखंड भारत के नक्शे की आकृति में जलाए दीप

RSS Celebrates Deepotsav at Mudhiya Temple in Karhal with Lamps Arranged in Akhand Bharat Map
Mainpuri
06 Nov 2026

VIDEO: गोवर्धन तहसील परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय के उद्घाटन पर भिड़े भाजपा कार्यकर्ता और वकील, धक्के देकर निकाला बाहर

Uproar at Govardhan Tehsil: Lawyers Push BJP Workers Out During Registry Office Inauguration
Mathura
06 Nov 2026

एएमयू छात्रसंघ चुनाव रिजल्ट घोषित

एएमयू छात्रसंघ चुनाव रिजल्ट घोषित
Aligarh
06 Nov 2026
विज्ञापन

मंडी: जोगिंदरनगर में पीडब्ल्यूडी कर्मी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता, विधायक प्रकाश राणा ने लगाई तलाश तेज करने की गुहार

Anil Kumar PWD Worker Missing from Jogindernagar Mandi Himachal Pradesh
Mandi
06 Nov 2026

गाजियाबाद: दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों की कौशांबी डिपो पर बढ़ने लगी भीड़

Crowds of passengers heading home for Diwali have begun to build up at the Kaushambi depot
Ghaziabad
06 Nov 2026
विज्ञापन

बादली में पटाखा स्टॉल के लिए अभी तक आवेदन नहीं आया: बीडीपीओ सुमित बेनीवाल

Application for firecracker stall in Badli has not yet come: BDPO Sumit Beniwal
Jhajjar/Bahadurgarh
06 Nov 2026

कानपुर में फूटा दिव्यांगों का गुस्सा, आठ महीने से पेंशन न मिलने पर कार्यालय पर जड़ा ताला

Anger erupts among persons with disabilities in Kanpur office locked after eight months of unpaid pensions
Kanpur
06 Nov 2026

लुधियाना के पीएयू हॉकी ग्राउंड में 70वें पंजाब स्कूल हॉकी टूर्नामेंट बॉयज का आयोजन

70th Punjab School Hockey Tournament (Boys) held at the PAU Hockey Ground in Ludhiana
Ludhiana
06 Nov 2026

एएमयू छात्रसंघ चुनाव पूरा होने पर जश्न मनाते छात्र-छात्रा

एएमयू छात्रसंघ चुनाव पूरा होने पर जश्न मनाते छात्र-छात्रा
Aligarh
06 Nov 2026

देहरादून: परेड ग्राउंड जनसभा स्थल पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह।

Dehradun:Union Home Minister Amit Shah has arrived at the public meeting venue at Parade Ground
Dehradun
06 Nov 2026

VIDEO: अमेठी: बीएसएफ जवान के घर से लाखों की ज्वेलरी और रिवाल्वर चोरी, छत के रास्ते घुसे चोर कर गए खेल

VIDEO: अमेठी: बीएसएफ जवान के घर से लाखों की ज्वेलरी और रिवाल्वर चोरी, छत के रास्ते घुसे चोर कर गए खेल
Amethi
06 Nov 2026

सिरमौर: आस्था स्पेशल स्कूल में प्री-दिवाली समारोह की धूम, दिव्यांग बच्चों की नाटी ने बांधा समां; विधायक अजय सोलंकी भी झूमे

aastha special school nahan pre diwali celebration divyang children nati
Sirmour
06 Nov 2026

सोलन: नौणी विश्वविद्यालय परिसर के पास भड़की आग, बागवानी क्षेत्र तक पहुंचने का खतरा; एक घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

nauni university campus fire solan fire brigade controls
Solan
06 Nov 2026

VIDEO: बाजारों में बरसने लगी लक्ष्मी की चमक, रंग-बिरंगे दीयों और मूर्तियों से सजे बाजार

Mathura Markets Buzz with Festive Shopping
Mathura
06 Nov 2026

VIDEO: धनतेरस पर मेडिकल कॉलेज में विशेष आयोजन, चिकित्सकों ने किया भगवान धन्वंतरि का पूजन

Lord Dhanvantari Worship Held at Firozabad Medical College on Dhanteras
Firozabad
06 Nov 2026

धनतेरस पर हमीरपुर के बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़, सोने-चांदी से लेकर बर्तनों तक जमकर हुई खरीदारी

Hamirpur Dhanteras Shopping Crowd Gold Silver Utensils Market
Hamirpur (Himachal)
06 Nov 2026

वीडियो: महापौर विकास शर्मा ने जिला युवा महोत्सव का शुभारंभ किया

Mayor Vikas Sharma inaugurated the District Youth Festival
Udham Singh Nagar
06 Nov 2026

जीत के बाद एएमयू छात्रसंघ टीम ने बताई अपनी प्राथमिकता

जीत के बाद एएमयू छात्रसंघ टीम ने बताई अपनी प्राथमिकता
Aligarh
06 Nov 2026

सोलन: गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल का 20वां वार्षिक समारोह, विद्यार्थियों ने दिखाई भारतीय संस्कृति और आधुनिकता की झलक

Gurukul International School Solan 20th Annual Function Charaiveti Charaiveti
Solan
06 Nov 2026

VIDEO: धनतेरस पर चमका बर्तन बाजार, पीतल-तांबे की बढ़ी मांग; लेजर डिजाइन पर फिदा ग्राहक

Mathura Utensil Market Sees Festive Rush Ahead of Dhanteras 2026
Mathura
06 Nov 2026

VIDEO: आगरा नगर निगम सदन में हंगामा जारी, बसपा पार्षदों को हटाने के लिए टास्क फोर्स और पुलिस बुलाई गई

Agra Municipal House Uproar: Police and Task Force Called to Remove BSP Councillors
Agra
06 Nov 2026

VIDEO: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए नियुक्ति पत्र, डीजीपी राजीव कृष्ण ने किया संबोधित

VIDEO: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए नियुक्ति पत्र, डीजीपी राजीव कृष्ण ने किया संबोधित
Lucknow
06 Nov 2026

VIDEO: धनतेरस पर सीएम योगी ने उपनिरीक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, कही ये बातें

VIDEO: धनतेरस पर सीएम योगी ने उपनिरीक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, कही ये बातें
Lucknow
06 Nov 2026

प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत: रात तीन बजे प्रेमी से मिलने पहुंची युवती, खेत की बाड़ी में दौड़ रहे करंट ने ली जान

Rewa: 19-Year-Old Woman Dies of Electrocution While Meeting Lover at Farm, Owner Booked
Madhya Pradesh
06 Nov 2026

कानपुर के सरसौल में हाइवे किनारे अज्ञात युवती का मिला शव, पुलिस बोली- पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

Body of an unidentified young woman found by the highway in Sarsaul Kanpur
Kanpur
06 Nov 2026

धनतेरस और वीकेंड पर शिमला में उमड़ा सैलानियों और खरीदारों का सैलाब, रिज मैदान-मालरोड पर रही रौनक

shimla dhanteras weekend tourists shopping crowd
Shimla
06 Nov 2026

बिलासपुर: झंडूता में अग्निशमन विभाग का जागरूकता अभियान, व्यापारियों को चिन्हित स्थानों पर ही पटाखे बेचने के निर्देश

jhandutta fire department diwali safety awareness campaign
Bilaspur
06 Nov 2026

अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग, अमित शाह के विरोध में काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन

Demand for justice for Ankita Bhandari protest held against Amit Shah involving the display of black flags
Dehradun
06 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed