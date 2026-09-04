{"_id":"6a9b0384025fccbee4060c04","slug":"video-a-glimpse-of-religious-and-cultural-fervor-at-habitat-society-99a-gurugram-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में हैबिटैट सोसाइटी 99A में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह की झलक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में हैबिटैट सोसाइटी 99A में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह की झलक

Digvijay Singh

Updated Fri, 04 Sep 2026 11:14 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 11:14 PM IST







Link Copied



गुरुग्राम के सेक्टर 99A स्थित हैबिटैट सोसाइटी में जन्माष्टमी पर्व पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के निवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रमों की शुरुआत भक्तिमय भजनों से हुई, जिसने माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया। ... और पढ़ें