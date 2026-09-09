{"_id":"6aa180886538938e32018fab","slug":"video-three-new-industrial-zones-to-be-developed-over-1800-acres-in-pataudi-farrukhnagar-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: पटौदी-फर्रुखनगर में 1800 एकड़ में विकसित होंगे तीन नए औद्योगिक क्षेत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने और नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से पटौदी और फर्रुखनगर क्षेत्र के 12 गांवों की करीब 1800 एकड़ जमीन पर तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी समेत जरूरी औद्योगिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

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