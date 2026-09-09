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गुरुग्राम: पटौदी-फर्रुखनगर में 1800 एकड़ में विकसित होंगे तीन नए औद्योगिक क्षेत्र
जिले में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने और नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से पटौदी और फर्रुखनगर क्षेत्र के 12 गांवों की करीब 1800 एकड़ जमीन पर तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी समेत जरूरी औद्योगिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
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