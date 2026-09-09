छह साल के बाद भी अधूरा स्विमिंग पूल, तैराकों का इंतजार बरकरार

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गुरुग्राम में गर्मियों में तैराकों को पानी में उतरने का इंतजार था, लेकिन सितंबर आधा बीतने के बाद भी कमला नेहरू पार्क का स्विमिंग पूल तैयार नहीं हो पाया है। छह साल पहले जिस पूल को शहर के तैराकों के लिए आधुनिक सुविधा में बदलने का सपना दिखाया गया था, वह आज भी निर्माणाधीन है। करीब नौ करोड़ रुपये के बजट वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर बार-बार समयसीमा तय हुई, लेकिन तैराकों को अब तक ट्रेनिंग के लिए पूल नहीं मिल सका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सात साल बाद भी शहर के खिलाड़ियों को अपनी ही स्विमिंग सुविधा के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा।

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