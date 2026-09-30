{"_id":"6abd153f58e2221a140e317b","slug":"video-255-beneficiaries-registered-at-seva-setu-camp-in-farrukhnagar-in-gurugram-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: फर्रूखनगर में सेवा सेतु कैंप, 255 लाभार्थियों ने कराया पंजीकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में बुधवार को फर्रूखनगर के बीडीपीओ कार्यालय में सेवा सेतु कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 255 पात्र लाभार्थियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 18 महिलाओं ने मौके पर पंजीकरण कराया। उन्हें योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया बताई गई। भाजपा गुरुग्राम के जिला महामंत्री मनीष सैदपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। बीडीपीओ नरेश कुमार भी कैंप में मौजूद थे। कैंप का उद्देश्य पात्र नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना था।

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