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पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग, कई दिन से मिल रही थी परिणाम भुगतने की धमकी

Digvijay Singh

Updated Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST







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गाजियाबाद में निवाड़ी के गांव पूठरी में पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार रात घर के बाहर बैठे युवक नकुल पर फायरिंग का आरोप है। नकुल ने किसी तरह घर में भाग कर अपनी जान बचाई। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। ... और पढ़ें

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